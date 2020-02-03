Kızılay'dan 'şartlı bağış'ların miktarına ilişkin açıklama

Kızılay, 2015-2019 yılları arasında kuruma yapılan yardımların kaynaklarını ve şartlı bağış miktarını ilk kez açıkladı. Açıklamaya göre; Kızılay, 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı' bağış aldı.

Kızılay'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 6,9 milyar liralık yardım ve bağış topladığı; söz konusu paranın 6,5 milyar lirasının 'hayır işleri ve gönüllü faaliyetler' adı altında dağıtıldığına dikkat çekilmişti.