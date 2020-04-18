Kızılay Koronavirüs'ü yenen vatandaşlara 'plazma bağışı' çağrısı yaptı

Kızılay Covid-19'u yenen vatandaşlara, 'plazma bağışı' çağrısı yaptı.

Twitter hesabından 'Plazma bağışlayın hastalarımıza ulaştıralım' çağrısı yapan Kızılay, "İnsan insana muhtaç dedin, kanından kan canından can verdin. Şimdi sıra mücadeleyi kazanan diğer hastalarımızda" dedi.

Kızılay bilgi ve randevu için http://kanver.org/plazma adresine başvurulabileceğini duyurdu.

Plazma Bağışı Hakkında

Covid 19'u yenen hastalardan elde edilen ve antikor içeren plazmalar COVID-19 hastalarında tedavi amacıyla kullanılıyor.

Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Koronavirüs'ü yenen ve iyileşmiş bireylerin kanından elde edilecek immün plazma tedavisini öneriyor. Tedavi, Türkiye ile birlikte birçok ülkede uygulanıyor.

Plazma nedir?

Plazma hücreleri, plazma B hücreleri ya da plazmositler; organizmanın sıvısal dirençliliğinde çok önemli rol oynayan, antikorları salgılayan immün sistem hücreleridir.

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