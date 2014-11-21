'Delikanlı' arayan Kızılay'a Bilkent'li öğrencilerden protesto

Bilkent Üniversitesi’nde kan bağışı toplamak için açılan Kızılay çadırı, homofobi karşıtı öğrenciler tarafından protesto edildi. Kaos GL'de yer alan habere göre, Bilkentli eşcinsel öğrenciler, “kondom kullanarak veya kullanmadan ve bir defalığına dahi olsa oral veya anal yolla erkek erkeğe cinsel ilişkide” bulunanların kanını kabul etmeyen Kızılay tarafından geri çevrildi.

'Türk Kızılayı kendi ilkelerini

ayaklar altına alıyor'

Bilkent Üniversitesi’nin LGBTİ öğrenci topluluğu Renkli Düşün’den Alp Bayraktar, “bireysel bir tepkiyle karşılaşmadıklarını” ancak eşcinsel olduklarını belirtmeleri üzerine “Kan Bağışçısı Sorgulama Formu”ndaki ilgili madde sebebiyle kan veremeyeceklerini öğrendiklerini kaosGL.org’a anlattı.

Bilkent Renkli Düşün ve Bilkent Kolektif, eşcinsel ilişkide bulunan erkeklerden kan bağışı kabul edilmemesine ilişkin bir açıklama yaparak “Türk Kızılayı’nın kendisinin kabul ettiği ‘insan saygınlığının korunması’ ve ‘ayrım gözetmemek’ ilkelerini ayaklar altına aldığını” vurguladı.

'Uygulama tıbbî bir kaygıya dayanmıyor'

“Bu uygulama, kan vericilerinin vermiş bulunduğu kanların HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi çok bilinen virüslerle enfekte edilmiş olup olmadıkları zaten her durumda test edildiğinden ve aynı cinsel hareketlerin heteroseksüel ilişkilerde yapılması durumunda da, benzeri riskler taşıyacağı inkâr edildiğinden; açıkça tıbbî bir kaygıya dayanmamaktadır.”

“Eşcinselliğin bulaşıcı olmak bir yana bir hastalık dahi olmadığını” hatırlatan öğrenciler, Türk Kızılayı’nın homofobik uygulamasını kınadıklarını belirtti.

Bu ilk değil

Kızılay’ın eşcinsellerden kan almaması 2010 yılında ODTÜ’deki homofobi karşıtı öğrenciler tarafından protesto edilmiş, Türk Kızılayı görevlileri formdaki ilgili maddenin değiştirilmesini talep edeceklerini belirtmişti.

‘Yasak temelsiz’

Avrupa Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Paolo Mengozzi de erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerden kan bağışı kabul edilmemesinin temelsiz olduğunu açıklamış, yasağın Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğunu ifade etmişti.