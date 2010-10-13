-KIZILAY BAŞKANI MEVLANA EVLERİNİN TESLİMİNE GİDEMEDİ MULTAN (A.A) - 13.10.2010 - Murat Muratoğlu - Pakistan'ın selden etkilenen Muzafferabad şehrine bağlı Mehmood ve Kot kasabalarında Türk Kızılayı tarafından yaptırılan Mevlana Evlerinin teslim törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılması planlanan Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Pakistanlı yetkililerin Multan havaalanından sel bölgesine gidecek helikopterleri temin edememesinden dolayı bölgeye ulaşamadı. Multan havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Küçükali, şunları söyledi: ''Organizasyon, Pakistan devletiyle buradaki büyükelçiliğimizin müştereken yaptığı bir organizasyondu. Biz de bu organizasyonda dördüncü helikopterdeydik ama maalesef dört ve beşinci helikopterler henüz inmediği için biz de binemedik. Bekliyoruz. Sayın Başbakan, Kızılay'ın Mevlana Evlerinin anahtar teslimini yapacaktı. Üç helikopter gitti, iki helikopter henüz alana inmediği için biz de binemedik. Bizsiz açılış yapılır mı bilmiyorum, yapılır, Başbakanımız orada.'' Küçükali, ''Basın da yok zaten, Türkiye de izleyemeyecek'' şeklindeki hatırlatma üzerine, şöyle konuştu: ''Buradan ben size söyleyeyim, o bölgede 1600 adet Mevlana Evi kurduk. Yaptığımız çalışma şu; insanları kamplara değil, kendi yaşadıkları alanlara doğru çektik. Bu çekmiş olduğumuz yerlerde de yıkılmış olan evlerinin yanına birer tane Mevlana Evi kurduk. İnsanlara şunu da söylüyoruz; yemenizi içmenizi biz sağlayacağız, siz de burada kalın, kendi evinizi kendiniz tamir edin, yapmaya çalışın. Bizden yardım isterseniz biz de yardımcı olalım. Toplam 2750 tane evi kurmuş olduk. Elimizde yaklaşık 1000 tane daha var. Onları da arkadaşlarımız, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek kuruyorlar. Burada bir Kızılay modeli geliştirdik.''