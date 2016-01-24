Kızılay Başkanı: Kan stokunda sıkıntı var

Kış mevsimiyle birlikte havaların soğuması kan bağışını da vurdu. Günlük 8 bin ünite kan bağışı 6 bine kadar düştü. Bağışlar yüzde 25 oranında düşünce Kızılay stoklarında 35 bin ünite kan kaldı. Türk Kızılayı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Lütfi Akar, kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü açıkladı.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, soğuk hava şartları, fırtına ve kar yağışının insanların evlerinden çıkarak kan vermeye gitmesini engellediğini belirten Akar, “Ama kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan ihtiyaçları devam ediyor. Hastanelerde ameliyatlar sürüyor. Vatandaşlar, kan vermeye gelmiyor” dedi.

Kan bağışının yüzde 25 oranında düştüğünü vurgulayan Akar, şunları dedi: “Biz her gün yaklaşık 8 bin ünite kan toplamak zorundayız. 300 kişilik ekiple, 65 kan merkezinde, gezici ekiplerle, TIR’larda ve çadırlarda kan topluyoruz. Zamana karşı bir yarış içindeyiz. Bugünlerde hava şartları dolayısıyla günlük 6 bin ünite kan topluyoruz. Kanda stok seviyesi çok önemli. Bizim hedefleri tutturmamız lazım. Kan bağışındaki azalma stoklarımızın erimesine yol açıyor. Normal şartlarda Türkiye genelinde 50 bin ünite stokla çalışıyoruz. Bugünlerde stoklarda 35 bin ünite kan kaldı. Kan stoklarında kritik seviyedeyiz.”

“Kan stokları ameliyatlara yetmeyecek”

Acil ameliyatlarda, Ankara, Diyarbakır ve İstanbul’daki patlamalarda kan ihtiyacını hemen sağladıklarını kaydeden Akar, şöyle devam etti: “Bu zamana kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak ameliyatların yapılmaması durumuyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Kan stoklarımız böyle giderse acil durumu karşılayamayız diye korkuyoruz. Zaman zaman hastanelerimizde hasta sahiplerinin kan verme gibi durumları deneniyor. Bunlar sağlıklı kan verme sistemine uygun değil. Kanların sağlıklı ortamlarda alınıp üzerinde tüm testlerin yapılıp kullanılması gerekiyor. Yakını ameliyatta olan kişinin verdiği kan, sağlıklı öğeleri taşımıyor. Hasta yakını bazen kan vermek için ilaç aldığını bizden saklıyor. Tarama testleri yapıyoruz.”

Kadınlara seslendi

2016 yılı için 2 milyon 50 bin ünite kan bağışı hedefi koyduklarını anlatan Akar, “Biz bir kanı plazma, eritrosit ve trombosit olarak 3 parçaya ayırıp 3 hastaya verebiliyoruz. Sağlıksız kan alma şartlarına dönmek istemiyoruz. Özellikle kan bağışı oranı düşük olan kadınlarımıza sesleniyorum. Lütfen gelin kan bağışlayın” dedi.