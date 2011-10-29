-Kızılay 3 bin 500 hisse kurban kestirecek ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Türk Kızılayı, 3 bin 500 hisse kurban kestirerek Kurban Bayramı boyunca Van'daki depremzedelere dağıtacak. Türk Kızılayından yapılan açıklamada, depremle sarsılan Van'da geniş kapsamlı bir insani yardım operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Et ve Balık Kurumunun Van kombinasında kesilecek 500 büyükbaş kurbanlıktan elde edilecek etin, 5 kilogramlık paketler halinde hazırlanarak, Kurban Bayramı'nda depremzedelere dağıtılacak. Vatandaşların, Türk Kızılayının ''168'' iletişim ve bağış hattı üzerinden kredi kartıyla bağışta bulunabileceği ve kampanya kapsamında kurban bedelinin 620 TL olduğu kaydedildi.