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Ekonomi

KIZILAY 200 BİN ADET BATTANİYE ALACAK   ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 12:40

-KIZILAY 200 BİN ADET BATTANİYE ALACAK   ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, 200 bin adet battaniye almak için ihale açtı.  Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, 200 bin adet battaniye, kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile satın alınacak. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az yüzde 3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte verecekler. İhaleye ait şartnameler, Ankara'daki Genel Müdürlük, İstanbul Müdürlüğü ve Ankara-Etimesgut'taki Toplumsal Hizmetler Koordinatörlüğü Sistemler Müdürlüğü'nden 750 lira karşılığında temin edilebilecek. İdari ve teknik şartnamelere ''www.kizilay.org.tr'' adresinden ulaşılabilecek. Firmaların tekliflerini, en geç 3 Eylül günü saat 11.00'e kadar Toplumsal Hizmetler Koordinatörlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü'ne vermiş/göndermiş olmaları gerekiyor. Teklifler, aynı gün saat 14.30'da Toplumsal Hizmetler Koordinatörlüğü Sistemler Yönetimi'nde açılacak. Postada meydana gelecek gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak.

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