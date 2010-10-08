T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kızıl zehir Tuna Nehri'ne yayılıyor!

Macaristan'da bir alüminyum fabrikasının atık havuzundan sızan kızıl çamur, Tuna Nehri'nde yayılıyor.

08 Ekim 2010 03:00

T24 - Macaristan'da bir alüminyum fabrikasının atık havuzundan sızan kızıl çamur, Tuna Nehri'nde yayılıyor. Sadece Macaristan değil, Tuna'nın geçtiği diğer ülkeler de alarmda.

Macaristan'da bir alüminyum fabrikasından sızan tortulaşmış zehirli atık tabakası, Tuna Nehri'nde gitgide yayılıyor.

Macar yetkililer, dün Tuna Nehri'ne ulaşan kızıl çamurdaki ağır metalleri arındırmaya çalışıyor.

Tuna'ya dökülen derelerden birinde tüm balıkların ölümüne yol açan ağır metal seviyesinin büyük ölçüde düşürüldüğü öne sürülüyor.

Macar yetkililer, sızıntının şu ana kadar Tuna'nın ekolojik sistemine zarar verdiğine dair bir bulguya rastlamadıklarını söylüyor. Ancak gözlem çalışmaları sürüyor. Sadece Macaristan değil, Tuna kıyısındaki diğer ülkeler de alarmda. Sırbıstan, Hırvatistan ve Romanya, her saat başı nehirde ölçüm yapıyor. Macaristan'ın batısındaki alüminyum fabrikasından bir milyon ton zehirli çamur, atık göletinin yıkılması sonucu Salı günü çevreye yayılmıştı. Zehirli atık tabakası şimdiye dek dört kişinin ölümüne yol açtı; en az 120 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Zehirli çamur 40 kilometrekarelik bir alana yayılmış ve 6 köyle bir kenti kaplamış durumda. Çevre felaketinden etkilenen köylerden birini ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zehirli atık tabakasından en çok etkilenen bu köyün artık yaşanılamayacak hale geldiğini açıkladı. Macaristan yetkilileri, Veszprem bölgesindeki alüminyum fabrikasının yol açtığı çevre kirlenmesinin giderilmesinin en az bir yıl süreceğini kaydediyorlar.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24