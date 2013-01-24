Kızıl Rahip'ten Çav Bella ile ayin

Rahip Don Andrea Gallo, görev yaptığı kilisede, bir ay kadar önce bağımlılık ve psikolojik sorunlarla mücadeleye yönelik hizmet veren San Benedetto al Porto derneğinin kuruluşunun 42'nci yıldönümüne atfedilerek yapılan dini ayini gerçekleştirdi. Don Gallo, ayini bitirdikten sonra mikrofonu elinden bırakmadı ve partizan marşı 'Ciao Bella'yı söylemeye başladı. Marşın bir bölümünde ise kıyafetinin bir parçası olan kızıl flarını çıkarıp elinde sallayarak kilisedekileri parçaya eşlik etmeye çağırdı.

Don Gallo daha önce de çeşitli eylemlere katılmış, öğrencilerin eylemine destek vermişti