Kızıl Ordu'yu Afganistan'dan çeken son SSCB lideri Gorbaçov: ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesi yanlış bir karardı

T24 Dış Haberler

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri olan ve 10 yıl süren işgalin ardından 1989'da Kızıl Ordu'yu Afganistan'dan çeken Mihail Gorbaçov, ABD'nin Afganistan işgalinin ilk günden beri yanlış bir karar olduğunu savundu.

RIA Novosti'ye konuşan Gorbaçov, "Rusya desteklese bile ABD'nin işgali en başından beri kötü bir karardı" dedi.

90 yaşındaki eski Sovyet lideri, "Başarısız olduklarını daha önce kabul etmelilerdi" dedi ve ekledi: "Şimdi önemli olan durumdan ders çıkarıp aynı hataları tekrarlamamak" diye konuştu.

SSCB, 1979 yılında Afgan komünist hareketine radikal İslamcılara karşı destek vermek için Kızıl Ordu'yu Afganistan'a sokmuştu.