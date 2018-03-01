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Kültür-Sanat

Kızıl Ordu Korosu 90. yılında İstanbul'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü Kızıl Ordu Korosu, kuruluşunun 90’ıncı yılında İstanbul’da konser verecek

01 Mart 2018 14:47

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü Kızıl Ordu Korosu, kuruluşunun 90’ıncı yılında İstanbul’da konser verecek.
Dünyanın en eski ve en büyük ordu korolarından Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5-6 Mart tarihlerinde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.
2016 yılında geçirdikleri uçak kazasından sonra ilk yurtdışı konserini geçtiğimiz yıl İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştiren Kızıl Ordu Korosu, 64 mensubunu kaybettiği kazadan sonra ikinci kez İBB CRR sahnesine çıkacak. Dünyanın birçok yerinde sahne alan koronun repertuvarında 2 binden fazla eser bulunuyor.

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