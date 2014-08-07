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Dünya
Deutsche Welle

Kızıl Kmer liderlerine ömür boyu hapis

Kamboçya’da yüz binlerce kişinin işkence ile öldürülmesinden sorumlu olan Kızıl Kmerlerin iki üst düzey liderine ömür boyu hapis cezası verildi.

07 Ağustos 2014 14:31


Kızıl Kmerler 1975-79 yılları arasında Kamboçya’da yüz binlerce kişiyi işkenceden geçirmiş ve 2 milyona yakın kişinin ölümüne yol açmıştı.

İktidara gelişlerini ''sıfır yılı'' olarak ilan eden Kızıl Kmerler, "eşitlikçi bir köylü toplumu" yaratacakları gerekçesiyle yüz binlerce kişiyi kentlerden kırlık arazi ve ormanlara sürmüştü.

Davaya bakan uluslararası katılımlı Kamboçya mahkemesi, Birleşmiş Milletler ile Kamboçya hükümetinin 10 yıla yakın süren pazarlıklarının ardından Temmuz 2006'da kurulmuştu.

Mahkeme, Kızıl Kmerler'in hayatta kalan liderlerinden 88 yaşındaki Noun Chea ve 83 yaşındaki Khieu Samphan'ın insanlığa karşı suç işlediklerine hükmetti.

Khieu Samphan, devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu. Noun Chea ise Kızıl Kmerler rejimi sırasında "2 numaralı birader" olarak anılıyordu.

"Bir numaralı birader", 1998'te ölen rejim lideri Pol Pot idi. Pol Pot mahkeme önüne çıkarılmadan hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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