Kızıl gezegenin yüzeyinde piramit bulundu

Renginin kırmızı olması sebebiyle 'Kızıl Gezegen' olarak anılan Mars'ın yüzeyinde, NASA'nın keşif robotu Curiosity Rover bir fotoğraf kaydetti. Kaydedilen fotoğrafta piramite benzer bir yapının görülmesi teorisyenlerin tartışmasına neden oldu.

Milliyet'ye yer alan habere göre, teorisyenler Mars’ın üzerinde keşfettikleri yapıyı eski Mısır Medeniyeti piramitlerinin kopyası olarak adlandırdı. Uzay avcıları olarak adlandırılan uzay meraklıları, mükemmele yakın tasarım ve şekle sahip olduğu düşünülen piramidin eski bir medeniyetin Mars’ta yaşamış olabileceğini gösterdiğini ifade ettiler. Uzay avcıları ayrıca araba büyüklüğünde olduğu tahmin ettikleri piramidin toprak altında daha büyük kısmının gömülü olduğuna dair bir ipucu olabileceğini söylediler.



Komplo teorisyenleri, NASA keşif robotu operatörlerinin piramidin başka fotoğrafını kullanmayı kasten tercih etmediğini iddia ettiler. “Eğer piramidin başka fotoğraflarını da çekselerdi hiçbir görüntüyü halkla paylaşmazlardı” yorumu yapıldı.



Sosyal medyadaki Paranormal Curibe isimli grubun yorumcuları, piramidin mükemmele yakın tasarıma ve şekle sahip olduğunu ve görüntünün herhangi bir ışık veya gölge aldatmacası olmadığını aktardı. Piramidi Mars’ta yaşamış bir medeniyetin inşa ettiğine inanmayan kişiler de, dünyada rüzgarın zamanla yontarak piramit şekline soktuğu kaya parçalarını örnek gösterdiler.



Geçen yıl fizik bilimci Dr. John Brandenburg, Mars üzerinde eski bir medeniyetin olduğunu ve bu medeniyetin başka bir uzaylı ırkı tarafından nükleer saldırıyla yok edildiğine inandığını açıklamıştı. Dr. Brandenburg, Cydonians ve Utopians adını verdikleri bu eski Mars medeniyetinin katledildiğini ve bu katliamın izlerinin halen Mars üzerinde görülebildiğini kaydetmişti. 2011 yılında ise bilim adamları Mars’ın renginin kırmızı olmasının sebebini gezegende termonükleer bir patlamanın izleri olabileceğine bağlamıştı.



NASA hikâyeyi destekleyen bir açıklama yapmazken, komplo teorisyenlerinin bunun gizli bir uzay projesi olabileceğinin kanıtı olduğu açıklamasına da bir cevap vermedi.



