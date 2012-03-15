T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kızıl Geyik Mağarası insanlarının yeni bir tür olduğuna inanılıyor

Elde edilen kafatası parçaları ve diğer kemik parçalarının 14 bin 300 ile 11 bin 500 yıllık olduğu tespit edildi.

15 Mart 2012 15:15

 

T24 - Çin’in güneybatısındaki iki mağarada bulunan Taş Çağı’ndan kalma fosilleşmiş insan kalıntıları, insanın tarım yapmaya başladığı döneme kadar yaşamış yeni bir insan türüne işaret ediyor.

Elde edilen kafatası parçaları ve diğer kemik parçalarının 14 bin 300 ile 11 bin 500 yıllık olduğu tespit edildi. En az dört farklı kişiden geldiği tahmin edilen bu fosillerde bir arada bulunan ilkel ve modern anatomik özellikler bilim insanlarını şaşkına çevirdi.
 
Kızıl Geyik Mağarası insanları adı verilen bu insanlara ait kemikler, modern insandan çok farklı.
 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; fosillerin çıkıntılı çeneleri, büyük azı dişleri, dikkat çekici alınları, kalın kafatasları, düz yüzleri ve geniş burunları var. Beyinleri ise Buz Çağı insanları standartlarına göre ortalama seviyede.
 
 

'Everimde yeni bir çizgi'

 

Araştırmayı yürüten Darren Curnoe, “Bu insanlar evrimde yeni bir çizgi ya da Afrika’dan erken dönemde gelip Doğu Asyalıların gen havuzuna katkıda bulunmayı başaramamış bir modern insan nüfusu olabilir” dedi.
 
Avustralya Yeni Güney Galler Üniversitesi profesörü Curnoe, Guardian’a yaptığı açıklamada, “Bu iki seçeneğin ağırlığı eşit gibi ancak bence Kızıl Geyik Mağarası insanlarının evrimde yeni bir çizgi olma ihtimali biraz daha güçlü gibi. Çünkü birincisi kafatasları anatomik olarak benzersiz. Bugün yaşayan ya da 150 bin yıl önce Afrika’da yaşamış bütün modern insanlardan çok farklı görünüyorlar” dedi.
 
“İkincisi, bu türün 11 bin yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüş olması, doğu ve güneyde yaşayan modern insanlardan kopuk olduklarını gösteriyor” diyen Curnoe, Kızıl Geyik Mağarası insanlarının muhtemelen diğer gruplarla üreme ilişkilerine girmediğini belirtti.

 

ETİKETLER

insantür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24