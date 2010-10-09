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Dünya

KIZIL ÇAMURDA 7 ÖLÜ BUDAPEŞTE (A.A)

09 Ekim 2010 02:01

-KIZIL ÇAMURDA 7 ÖLÜ BUDAPEŞTE (A.A) - 08.10.2010 - Macaristan'da üç gün önce Ajka kentinde bir alüminyum fabrikasındaki iki setin yıkılması nedeniyle yüzlerce metreküp kimyasal kızıl çamurun çevreye yayılmasından sonra ölenlerin sayısı 7'ya yükseldi. Fabrikada alüminyum çıkarılması için kullanılan yaklaşık 1 milyon metre küp zehirli kızıl çamur 7 yerleşim birimine yayılması nedeniyle tam bir çevre felaketi yaşanmıştı. Macaristan Afet Dairesi Sözcüsü Tibor Dobson, 3 kişinin daha cesedine ulaştıklarını, halen kayıp olan bir kişinin aranmasına devam edildiğini söyledi. Dobson, yaptıkları özverili çalışmalar sonucu zehirli kimyasal kızıl çamurun artık Tuna nehrini tehdit etmediğini, Tuna nehrindeki zehir değerini yüzde 8-8,2'ye indirmeyi başardıklarını, Tuna nehrindeki canlıların ölmeyeceğini açıkladı. Kızıl çamurun dün bölgedeki Marcali nehrindeki canlıların tamamen yol olmasına neden olmuş, tüm Avrupa ülkelerinde panik havası esmişti.

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