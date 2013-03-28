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Yaşam

Kızı tecavüze uğrayan babanın çığlığı

Kızının tecavüze uğradığını iddia eden A.İ adlı bir vatandaşın, sosyal medyadan yaptığı çağrının ardından, Bakan Fatma Şahin, kızın koruma altına alındığını açıkladı

28 Mart 2013 20:40

Denizli’de, kızının tecavüze uğradığını iddia eden babanın sosyal medyada yaptığı çağrının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kızın koruma altına alındığını belirterek, gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını açıkladı.

 Denizli’de, 15 yaşındaki kızının bir akrabaları tarafından tecavüze uğradığını iddia eden baba, şüpheli şahsın tutuksuz yargılanmaya başlaması üzerine sosyal paylaşım sitelerinde ‘Kızım için adalet istiyorum’ diyerek imza kampanyası başlattı.


Kızına A.Ç. tarafından tecavüze edildiğini iddia eden baba A. İ, bunun üzerine sosyal medyada imza kampanyası başlattı. Birçok ünlü sanatçı ve gazetecinin de imzaladığı imza kampanyasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Şahin olaya el koydu. Resmi twitter hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, olayın birkaç gündür gündemlerinde olduğunu söyledi. Salı gününden itibaren davaya müdahil olduklarını belirten Şahin, “Ayrıca, kızımız için koruma kararı aldırdık. Gerekli hukuki müdahalede bulunduk. Olayın takipçisiyiz” diye yazdı.

 

'İmza kampanyasına 12 bin imza'

 

İnternette http://imza.la/tecavuze-ugrayan-kizim-icin-adalet-istiyorum başlığıyla açılan imza kampanyasına ilgi her geçen gün büyüyor. Kampanyanın her geçen gün büyüdüğünü belirten baba Ahmet İ., şöyle konuştu:

“Son günlerde yüzlerce kişi beni arayarak destek olduklarını söyledi. Denizli Barosu bizim için avukat görevlendirdi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi yetkilileri de gerekli desteği vereceğini söyledi.Ayrıca, kızıma psikolojik destek sağlanacak. İmza kampanyasına 12 bin kişi destek verdi. Adalet arayışıma verilen bu destek beni çok mutlu etti. Kızımın yaşadığı travmaya neden olan kişinin ceza alması için hukuki mücadelemi sürdüreceğim.”

 

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