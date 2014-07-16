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Yaşam

Kızı prenses olsun diye 'krallık' kurdu

ABD'li Jeremy Heaton, kızı prenses olmak istediği için Afrika'da küçük bir toprakta 'krallık' ilan etti

16 Temmuz 2014 00:41

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Jeremy Heaton, kendi yarattığı bayrakla Afrika'ya gitti ve bayrağını diktiği toprağın "yeni Kuzey Sudan Krallığı'nı temsil ettiğini" söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Jeremy Heaton'ın bahsettiği alan, Mısır ile Sudan arasında kalan 800 kilometre karelik kurak bir çöl bölgesi. Her iki ülkeye de kendi krallığının tanınması talebiyle başvuran Heaton, henüz bir yanıt alamamış.

Heaton'ın asıl amacıysa kızını prenses yapabilmek. Kızının prenses olmayı çok istediğini belirten baba, bunun için tüm şartları zorladığını söylüyor.

Kızının yedinci yaş doğumgünü için "Bir Tawil" adı verilen ve ne Mısır ne de Sudan tarafından sahiplenen çöl bölgesinde geziye çıkan Heaton, burada krallığını ilan ederek, kızı Emily'nin hayallerini gerçekleştirdiğini ileri sürüyor.


Washington Post gazetesine konuşan baba, "Bazen hiç yapmayacağınız şeyleri çocuklarınız için yapabiliyorsunuz" diyor. Üç çocuk babası Heaton, çocuklarına 'onlar için her şeyi yapabileceğini göstermek istediğini' ifade ediyor.
 

Bayrağın tasarımı kızına ait

 

16 Haziran'da gidip birlikte diktikleri bayrağın tasarımı da kızına ait.

Heaton, talebinin oldukça meşru olduğu konusunda iddialı. Hatta destek almak için Afrika Birliği'ne başvurmayı düşündüğünü söylüyor.

Bugüne kadar tüm ülkelerin bir bayrağın dikilerek ilan edildiğini, ABD'nin bile böyle kurulduğunu vurgulayan baba, kendi ülkesinin farklı olduğunu belirtiyor. Çünkü Heaton, bu ülkeyi kızına duyduğu sevginin bir ifadesi olarak kuruyor.

Aile bireyleri Emily'ye şimdiden "Prenses Emily" olarak hitap ediyor. Emily ise sürekli kraliyet tacını takıyor ve prenses olmanın "çok havalı" olduğunu düşünüyor.

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