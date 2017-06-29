Kızı, ölümünün 10’uncu yılında Orhan Doğan'ı anlattı: Bir heykelden ve cümleden neden korkulur?

Ayşegül Doğan, eski Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Orhan Doğan’ın ölümünün 10’nuncu yıl dönümü vesilesi ile babasını anlattı. "Toplumu belleksizleştirmek isteyenlerin geçmişe bakması gerektiğine" işaret eden Doğan, 25 Şubat tarihinde, Şırnak’ta Cizre Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Kaymakam Ahmet Adanur, Orhan Doğan’ın heykelinin yıkılmasına değindi. Doğan, "Bir heykelden ve cümleden neden korkulur?" diye konuştu.

Dihaber'in haberi şöyle:

"Babasının barış için verdiği mücadeleyi hatırlatarak", şuan yine devrilen bir barış masasının olduğunu vurguladı ve babasının hayal ettiği "onurlu barışın" gerçekleşmemesinden dolayı kendisinin de üzüldüğünü ifade etti.

"Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerin gözaltına alındığında açığa çıkan görüntülerin babasının gözaltına alındığı dönemi hatırlattığını" ifade eden Doğan, 1994 ile şuan ki durum arasındaki benzerlikler ve farklılıklara da değindi.

"Her iki dönemde de Kürtler adına siyaset yapanlar meclisten çıkarılarak tutuklandı. 94’teki meclis darbesi çok olumsuz durumu kendisi ile beraber getirdi. Köyler yakıldı. İnsanlar sürgün edildi. Zorla yerinden edilmeler yaşandı. Uzunca bir dönem Kürtler parlamentoda temsil edilemedi. Bir daha parlamentoya girişin yolları çok zorlaştı. O dönem ile karşılaştırma yaptığımızda şuan Kürt toplumu ve Türkiye toplumu çok örgütlü. Kürtler çok tecrübeyi geride bıraktı. Tepkilerini farklı biçimlerle ortaya koyuyorlar."

Şırnak’ta kayyum atanan Cizre’de yer alan Orhan Doğan anıtının kaldırılmasına da tepki gösteren Ayşegül Doğan, "yine Tahir Elçi’nin isminin kaldırılması, Uğur Kaymaz ve Roboski anıtının da kaldırılmasının kendisini derinden üzdüğünü" ifade etti. Doğan, kimsenin hafızalardan silinmeyeceğini vurguladı.

Heykelin üzerinde babasının, “Nasıl tek çiçekli bir bahçe tek sazlı bir orkestra olmazsa Türkiye’nin insanının da tek tip düşünmesi beklenmemelidir” cümlesi olduğunu hatırlatan Doğan, “Bir heykelden ve cümleden neden korkulur?” diye sordu.

"Toplumu belleksizleştirmek isteyenlerin geçmişe bakması gerektiğine" işaret eden Doğan, heykelleri yıkıp cadde isimlerini değiştirerek toplumun değiştirilemeyeceğini söyledi.

Babasının 10’uncu ölüm yıldönümü vesilesi ile barışı umut etmek istediğini dile getiren Doğan, son olarak da şunları dile getirdi:

"Onun da her birimize ayrı ayrı vasiyeti olan bir şeyin hayata geçebilmesi için, huzura erebilmesi için o ve onun gibi ömrünü kalıcı olacak bir barışa, hakkaniyetli olacak bir barışa, onuru korunmuş bir barışa adanmış insanların da huzur içinde uyuyabilmeleri için ben de ancak bunu dileyebiliyorum."

Orhan Doğan kimdir?

Orhan Doğan 25 Temmuz 1955’te Mardin’de doğdu.

Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğrenimine devam ederken 1975 yılında açılan memurluk sınavını kazandı.

75 – 81 arasında Ankara Altındağ İlköğretim Müdürlüğü’nde muhasebe memuru olarak çalıştı. Murathan Mungan’ın babası İsmail Mungan’ın yanında avukatlık stajını yaptı. Staj bittikten sonra Cizre’ye dönüp avukatlık yapmaya başladı.

Demokrasi Partisi’nden milletvekili olan Orhan Doğan, 10 yıl hapishanede kaldı ve 9 Haziran 2004’te tahliye edildi.

Doğan, Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) desteklediği bağımsız adaylardan biri olarak Şırnak’tan aday oldu ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) “seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğu için aday olamayacaklarına” karar verdi.

Doğan, 25 Haziran 2007’de Ağrı Doğubeyazıt’ta bir toplantıda halka hitap ederken kalp krizi geçirdi.

Orhan Doğan kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde 29 Haziran 2007’de hayatını kaybetti.