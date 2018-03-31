T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızı ile birlikte 2 arkadaşını silahla vurdu: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Erdal K

31 Mart 2018 00:21

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Erdal K., (63), parkta iki erkek arkadaşıyla buluşan kızı Pınar K.\'ya (26) ve beraberindeki 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Pınar K. ile erkek 2 arkadaşının yaralandığı olayda, Erdal K. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi\'nde bulunan Çöşnük Parkı\'nda meydana geldi. Erdal K., evden çıkarken takip ettiği kızı Pınar K.\'nın parkta 2 erkek arkadaşıyla buluştuğunu gördü. Bu duruma öfkelenen Erdal K., kızı Pınar ve yanındaki 2 arkadaşına silahla ateş açtı. Vücutlarına kurşun isabet eden Pınar K. ile arkadaşları Ş.F. (36) ve M.N\'ye (31) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, olay yerinden ticari araçla kaçmaya çalışan Erdal K. polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYA ErdalPınarErdalOlayMahallesi Mehmet Buyruk CaddesiParkıBuVücutlarınaYaralılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24