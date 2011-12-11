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Kızı evde onlar gezmede

15 Ekim’de doğum yapan Ebru Gündeş, aylar sonra kameraların karşısına geçti, eşi Reza Zarrab’la mutluluk pozları verdi.

11 Aralık 2011 02:00


T24- 15 Ekim’de doğum yapan Ebru Gündeş, aylar sonra yeniden kameraların karşısına geçti, eşi Reza Zarrab’la mutluluk pozları verdi.



Azerbaycanlı işadamı Reza Zarrab ile şubat 2010'da evlenen ve geçtiğimiz ekim ayında Alara adını verdiği kızını kucağına alan Ebru Gündeş, doğumdan bu yana ilk kez önceki akşam kameralar önündeydi.


Arkadaşı Armağan Çağlayan’ın sahibi olduğu Levent’teki restoranda yemek yiyen Gündeş, çıkışta eşiyle mutluluk pozları verdi.
 

Basının ilgisini karşılıksız bırakmayan ve sorulara tek tek yanıt veren Gündeş, çok uzun süredir fasıl gecesine katılmak istediğini, sonunda bu arzunun yerine geldiğini ve içeride bol bol şarkı söylediğini anlattı.


İbrahim Tatlıses’in yeni albümünde Sibel Can’la birlikte vokal yapacağını da sözlerine ekleyen Gündeş “Bugüne kadar gördüğüm en iyi albüm oluyor. Bence Tatlıses’in albüm döneminde başka kimse albüm çıkarmasın” dedi. Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş’in doğumdan sonra 12 kilo verdiğini ve eski kavuştuğunu söyledi.


Ünlü şarkıcı, annelikle ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Kızımızı evde bıraktık. Ama aklımız onda. Annelik bugüne kadar yaşadığım en güzel şey. Çok mutluyum.”

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