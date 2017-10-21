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Kızı cinayete kurban giden annenin acısı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, geçen yılın ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Elif Arslan'ın cinayete kurban gittiği belirlenirken, annesi Şerife Arslan evladının acısını yaşad

21 Ekim 2017 21:24

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, geçen yılın ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Elif Arslan\'ın cinayete kurban gittiği belirlenirken, annesi Şerife Arslan evladının acısını yaşadı.
Gebze\'de oturan Elif Arslan geçen yıl Ekim ayında kayboldu. Elif Arslan\'dan bir daha haber alınamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında Elif Arslan\'ı öldürdüğü öne sürülen S.S. takibe alındı. S.S.\'nin olayın ardından kan olan aracını oto yıkamacıda yıkattığı belirlendi. Gözaltına alınan S.S. kız arkadaşı Elif Arslan\'ı öldürdüğünü itiraf ederken, kız arkadaşının cesedini attığı Gebze Muallimköy\'deki yeri gösterdi. Elif Arslan\'ın çalıların arasındaki cesedi alınarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı. Kızının ölümünün acısını yaşayan Şerife Arslan katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şerife Arslan kadın cinayetlerinin durdurulması için idamın getirilmesini isteyerek, şöyle dedi:
\"Devlet büyüklerimizden talebimiz; artık bu işe \'Dur\' desinler. Bu idam yasasını bir an önce çıkarsınlar. Onları hapishaneye sokup besleyip, doyurup yatırmasın. Bunları assın ve dünyadan kaybetsinler. Başbakanımıza sesleniyorum, bütün devlet büyüklerime sesleniyorum. Böyle insanları assınlar. İbreti alem için sallandırsınlar. Yani idam yasası çıkmasa bile bu kadın katliamlarını yapan insanları için idam cezasını çıkarsınlar. Belki bu korkuyla bir daha yapamazlar. Artık bu katliama dur desinler.\"
Şerife Arslan kızının cenazesinin pazartesi günü Karabük\'te toprağa verileceğini belirterek, \"Bize yazık değil mi? Bir aileye bu yapılır mı? Onu da bir  ana doğurdu. Onun da bir evladı, bacısı var, her şeyi var. Bunu bize nasıl yaptı. Daha cenazemizi bile kaldırmadık. Pazartesi günü verecekler cenazemi\" diye konuştu.

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