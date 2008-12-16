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Sağlık

Kızgınlığa sebep olan hormon bulundu

Bilim insanları ergenlik andaki genlerin öfkeli, aksi ve kaba tavırlar takınmasında sebep olan hormonu keşfetti.

16 Aralık 2008 02:00

Bilim insanları ergenlik andaki genlerin öfkeli, aksi ve kaba tavırlar takınmasında sebep olan hormonu keşfetti.

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Nrokinin B adlı peptit ergenlik döneminde devreye giriyor ve büyüme andakilerde görülen pişmanlık, endişe ve öfke duygularına sebep olan hormonsal dalgalanmaya sebep oluyor.

Herald Sun'da yer alan bilgilere göre, henüz ergenliğe adım atmam çocukların bulunduğu bazı Türk ailelerin DNA'lar incelendi ve elde edilen bulgular sayesinde Nrokinin B'nin ergenlerde görülen garip davranışlardan sorumlu olduğu belirlendi.

Yapılan bir baka araştırma tam gelişmemiş ergen beyninin yapılan hareketin başkalarını nasıl etkileyeceğini tam kavrayamadığını ve ergenlerin empati kurmakta zorlandığını ortaya koymuştu. Büyüme andakilerde girilen aksilik ve karamsarlığın arkasında biyolojik etkenlerin olduğu öne sürülmüştü.

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