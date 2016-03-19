Kızgın Kuşlar, Birleşmiş Milletler elçisi oldu

Birleşmiş Milletler, ünlü Angry Birds (Kızgın Kuşlar) oyununun karakterlerini iklim değişikliyle mücadelede özel elçi ilan etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından görevlendirilen ‘Red’ karakteri, sanal dünya turu yaparak iklim değişikliğine karşı bilinçlendirme kampanyasına katılacak.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Konuyla ilgili dün BM merkezinde yapılan tanıtım toplantısına Kızgın Kuşlar filminde karakterleri seslendiren Jason Sudeikis, Josh Gad ve Maya Rudolph ile yapımcılar John Cohen ve Catherine Winder de katıldı.

Josh Gad, filmin başlangıcında çok kızgın olan kuşların daha sonra bunu iyi şeyler başarmak için tutkuya dönüştürdüğünü dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise kızgın kuşu mutlu etmek için enerji ve su tasarrufu yapılabileceğini ve ağaç dikilebileceğini söyledi.