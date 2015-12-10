Kizer krizi sonrası ilk derbinin galibi Fenerbahçe oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 7. maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, salondan 57-56 galip ayrıldı.Sarı lacivertli ekip bu sonuçla gruptaki 7. maçında 6. galibiyetine imza atarak liderliğini sürdürdü.

Maçın en skorer ismi, 14 sayıyla Galatasaray'ın yıldızı Jelena Dubljevic olurken; onu, 12 sayıyla Fenerbahçeli Allie Wuigley takip etti.

Taraftarlarının desteğiyle 4 dakika 14-4 öne fırlayan Fenerbahçe karşısında maçı dengeleyen Cimbom, sonraki 4 dakikada 17-16 galipti. Çeyrek skoru 18-17'ydi. Oyunda temponun düştüğü ikinci 10 biterken ise G.Saray, 28-27 galipti.



Kora kor mücadelenin sürdüğü 3. çeyrek sonu da sarı kırmızılılar 42-41 öndeydi. Final periyodunda da çekişme bir an olsun düşmedi... 4 saniyeye 57-54 galip giren sarı lacivertliler, Işıl'ın üçlüğüne rağmen derbiyi 57-56 kazandı.

Maçın künyesi

Salon: Ülker Sports Arena Metro Enerji

Hakemler: Grzegorz Ziemblicki (Polonya), Paulo Marques (Portekiz), Petar Denkovski (Makedonya)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı 9, Quigley 12, Coleman 10, Lavender 10, Hollingsworth 8, Verameyenka 8, Olcay Çakır, Tuğçe Canıtez, Kobryn,

Galatasaray: Loyd 7, Martinez 7, Kizer 6, Dubljevic 14, Nevriye Yılmaz 10, Işıl Alben 8,Bahar Çağlar 4, Kulichova,

1. Periyot: 18-17

Devre: 27-28

3. Periyot: 41-42

5 Faulle Çıkan: 39.56 Nevriye Yılmaz (Galatasaray)