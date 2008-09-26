Kızdıran kolaja beraat!

Kadıköy Adliyesi önünde açtığı kolaj çalışmasının Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret unsuru içerdiği iddiasıyla yargılanan İngiliz Michael Dickinson’ın beraat etti.



Michael Dickinson, adliye binasından çıkarken kararı sevinçle kaşıladığını göstermek yumruklarını sıktı ve zafer işareti yaptı.



Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Michael Dickinson ve avukatı Volkan Gültekin katıldı. Söz alan Volkan Gültekin, bilirkişi raporuna göre kolajın objektif eleştiri ölçütleri içerisinde yer aldığını belirterek, müvekkilinin beraatına istedi.



Kararı açıklayan hakim, sanığın savunmasında, yıllar yılı kolaj sanatı ile ilgilendiğini, değişik fotoğraflardan aldığı parçaları bir araya getirip kompozisyonlar oluşturduğunu, bu amaçla gerek ABD Başkanı George W. Bush, gerekse İngiltere Başbakanı Tony Blair’in kompozisyonlarını oluşturduğunu, kendisinin bu kültürle yetiştiğini, İngiltere’de bu çalışmaların suç sayılmadığını anlattığını hatırlattı. Hakim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden de örnekler vererek, kararını şöyle bildirdi:



’’Sanığın suça konu eyleminin Türkiye’de yaşayan insanların büyük çoğunluğunun benimsedikleri değer yargıları esas alınarak yapılacak değerlendirmede, eylemde küçük düşürücü ve aşağılayıcı ögelerin var olduğu, bu niteliği ile şok edici, incitici ve acı verici bulunduğu kabul edilse de, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğu Anayasa’da vurgulandığından ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararları hukukumuzun birer kaynağını oluşturduğundan, bu bağlamda yapılan değerlendirmede sanığın eyleminin bilirkişi raporunda saptandığı üzere kolaj sanatı yoluyla siyasi uyarı ve eleştiri içeren mesaj niteliğinde olduğu, mağdurun siyasi kişiliğine ve ayrıca hükümet başkanı olmasına göre bu mesaj verilirken şok edici, incitici ve acı verici ögeleri taşıyabileceğine, bu şekilde gerçekleşen eylemin ceza yaptırımı ile sınırlandırılmasının İHAS’ne aykırılık oluşturacağına göre sanık üzerine atılı suçun kasıt ögesinin gerçekleşmemesi nedeniyle beraatına karar vermek gerekmiştir.’’



Erdoğan’ı kızdıran kolaja beraat



Başbakan Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan İngiliz Michael Dickinson, mahkeme önünde eserlerinin yer aldığı Türk dergilerinden Penguen ile poz verdi.

