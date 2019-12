Kızartmalar yemeğin vitaminini azaltıyor

Hamilelerin gün içerisinde tükettikleri besinler ve miktarları büyük önem taşır. 3 ana öğünle birlikte ara öğünler de atlanmamalı. Fazla tuz tüketmek, hamur işi yemek gereğinden fazla kilo alımına neden olur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak Akçayoğlu Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, demir için çay yerine yeşil çay içilmesi gerektiğini söylüyor.



Kahvaltılar tüm bireylerin hayatındaki en önemli öğündür. Geçiştirmek yerine biraz daha vakit ayırıp kahvaltıyı düzenli yapmak gerekir.



Vaktiniz varsa süt, peynir (çok yağlı olmayanlarından), mevsimine uygun söğüş sebze (yazın domates, salatalık, biber; kışın maydanoz, marul, roka gibi yeşillikler) ve ekmekten oluşan bir menü veya daha da kolayı bunlardan oluşmuş bir sandviç tüketilebilir. Sabah süt içilemiyorsa gün içerisinde telafi edilmelidir.



Çay besinlerdeki demirin emilimini engellediğinden tercih edilmemelidir. Ancak kuşburnu gibi C vitamin içeriği yüksek bitki çayı içilebilir. Diğer bitki çayları özellikle adaçayı riskli olabileceğinden tercih edilmemelidir. Bebek düşüklerine neden olabilirler.



Bebeğinizin sağlığı için bunları unutmayın



Öğle ve akşam yemeklerine çorba gibi hafif yiyeceklerle başlamak mide sağlığı için uygundur. Sebzeler hem vitamin ve mineral deposu hem de kalorilerinin düşük olması sebebiyle rahatlıkla tüketilebilir. Kullanılan yağın çok olmamasına dikkat edilmelidir.



Et miktarı her gün kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 150 gr. et yeterlidir. Tavuk, balık veya kırmızı et olarak dönüşümlü tüketilmelidir.



Kırmızı et iyi bir demir ve vitamin B 12 kaynağıdır. Kansızlığı önlemeye yardımcıdır. Bu nedenle hamile annelerin düzenli alması gerekir. Etin tam pişmesi mikrop ölmesi bakımından önemlidir. Alevde pişen etler de kanser riski taşıyabilir. Bu nedenle iyi pişmiş etler tercih edilmelidir.



Tavuk etinin kalorisi ve kolesterol değeri kırmızı ete göre daha düşüktür. Bu nedenle haftada 2-3 kez tüketilebilir. Yağlı derinin kalorisi yüksek olduğundan mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır.



Balık mevsiminde tüketildiğinde zengin içeriği nedeniyle hamile anne ve bebeği için besleyicidir. Selenyum, fosfor, omega-3 ve omega-6 bakımından zengindir. Bebeğin beyin gelişimini destekler. Beslenme ile beyin gelişimi çok içiçedir. Bu nedenle daha sağlıklı olması için fırın, ızgara ve buğulama yöntemleri tercih edilmelidir.



Yağlı hamur işleri, kekler, tatlılar mümkün olduğu kadar beslenmede yer almamalıdır. Gereğinden fazla kalori ve yağ alımına neden olurlar. Kilo alımını kolaylaştırırlar.



Tuz mümkün olduğu kadar sınırlandırılmalıdır. Günde maksimum 2 gr. tuz alınmalıdır. Tansiyon problemi yaşamayan hamileler bile sınırlı kullanmalıdır. Ödemlerin artmasına neden olurlar. Gebelik dönemi içersinde hipertansiyon riskini arttırırlar.



Şekere vücudun hiç ihtiyacı yoktur. Sadece çok sevdiğimiz için tüketiriz ancak vücutta insülinin gereğinden fazla salgılanmasına neden olurlar. Diyabet (şeker hastalığı) riskini arttırırlar.



Midede hassasiyet olabileceği için baharatlar seçilerek tüketilmelidir. Acı baharatlar yenmemelidir.



Kafeinli içecekler uyarıcıdır. Bebeğe geçebilir. Bu nedenle çay, kahve, kolalı içecekler gibi kafeini yüksek içecekler tüketilmemelidir.



Kızartma yemek vitamini azaltıyor



Hamile annenin vitamin mineral ihtiyacı yüksektir. Bu nedenle hazırlanan yiyeceklerde vitamini kaybetmemek için doğru pişirme şekilleri kullanılmalıdır. Kızartma, yüksek ısıda pişirme, kavurma gibi yöntemler kanser riskini arttırdığı gibi besinlerin bütün vitaminlerini kaybetmesine neden olur. Aslında hepimizin her zaman uygulaması gerekenleri hamile anneler doğacak bebekleri için yapmalıdırlar...



Ambalajlı gıda satın almayın



Hazır gıdalara çok dikkat edilmelidir. Ambalajlı gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Katkı maddesinin ne olduğu bilinmeyen gıdalar tüketilmemelidir. Tatlandırıcılar hamile anne için riskli olabilir. Riskli olduğu için alınmamalıdır.