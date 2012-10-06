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Çevre

Kızartma yağlarını dökmeyin!

Atık yemeklik yağları ev ve iş yerlerinden toplayan firmalar, bu yağlardan biyodizel üretiyor

06 Ekim 2012 21:31

İstanbul'daki 32 belediye ile atık yağ toplama konusunda sözleşme imzalayan Ezici Biyodizel Bölge Müdürü Hasan Ceyhan, biyodizel için bir kez kullanılmış kızartma yağının uygun olduğunu ifade etti.

Ceyhan, Türkiye'nin her ilinden kendilerini ''5 litre yağ biriktirdim'' diyerek arayan herkesin evine bizzat giderek bitkisel atık yağları teslim aldıklarını ve biyodizel ürettiklerini söyledi.

Ceyhan, 2005 yılında faaliyetlerine başlayan firmalarının Türkiye'de 20 tehlikeli atık depolama alanı kurduğunu belirtti.

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atık yağbiyodizelhasan ceyhan

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