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Sağlık

Kızamık vakaları artıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, Türkiye’de kızamık ekim ayından itibaren yeniden yükselişe geçti

20 Mart 2014 19:42

Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa kaynaklı gösterdiği kızamık, Avrupa ülkelerinde düşerken Tükiye’de yükselişe geçti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’da vaka sayıları geçen yıl aralıkta sırasıyla 14, 4, 7 ve sıfıra kadar düşerken Türkiye’de ekim ayından itibaren yeniden yükselişe geçti.

İklim Öngel’in Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, bakanlığın kızamık sayısındaki fazlalığa gerekçe olarak, önceden aşılanmayanları işaret etmesi de yine WHO verilerince yalanlandı. WHO’nun grafiğine göre Türkiye’de kızamığa yakalananların yüzde 72’si 0-9 yaş arasında. Kızamık vakalarının yarısından fazlasının hâlâ çocuk olmasının nedeni olarak, aşılama kampanyalarındaki eksiklik gösteriliyor.

 

Salgın değil denilmişti

 

WHO geçen yıl 194 ülkenin eylül ayına kadar olan kızamık karnesini açıklamıştı. Örgütün verileri Sağlık Bakanlığı’nın kızamığa ilişkin aldığı önlemlerinin yetersiz olduğunu gösteriyor. Türkiye 9 aylık süreçte, dünyada 3. sırada yer almış, Avrupa’da ise en çok kızamık vakasının görüldüğü ülke olmuştu.

Bu verilerin yayımlanmasının ardından bakanlık bir salgın olmadığını söylemiş ve Batı ülkeleri kaynaklı kızamığın gün geçtikçe azaldığını, kızamığın kontrol altına alndığını ve vakaların önceden aşılanmayanlar nedeniyle arttığını öne sürmüştü.

 

Kızamık yükseliyor

 

WHO verilerine göre, Türkiye’de milyonda 98.3 oranında görülen kızamık, İngiltere’de 30.1, Hollanda’da 149.2, İtalya’da 36.4, Almanya’da 21.7 ve Fransa’da 4.3 olurken, aralık ayında İngiltere 4’e, Almanya 14’e, Fransa 7’ye, Hollanda ise sıfıra kadar düştü. Buna karşın Türkiye’de aralık ayında ise vaka sayısı tekrar yükselerek 105’e çıktı.

 

Aşılama yeterli mi?

 

WHO’nun raporunda yer alan bir grafikte ise kızamığa yakalananların yaş ortalamaları verildi.

Rakamlar, bakanlığın Sağlıkta Dönüşüm Politikası’na karşın aşılanmaların yetersizliğini kanıtlıyor.
Geçen yılki kızamık vakalarının yüzde 72’si 0-9 yaş arasında görülürken, 10 ve üzeri yaşlarda bu oran yüzde 28’de kalıyor.
 

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