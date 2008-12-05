Kızamık tarihe karışıyor

Türkiye'de Avrupa'nın en büyük aşı kampanyası sayesinde kızamık hastalığı artık hiç yok. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2007 yılında 3 kişide görülen kızamık hastalığı, 2008 yılının son ayına girilirken Türkiye'de hiç bir vatandaşta kızamık vakası görülmedi.Yeni Şafak’ta yayımlanan habere göre, kızamık hastalığının ülkemizde tarihe karışması Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın özel talimatı ile oldu. Bakan Akdağ, kızamık hastalığının tamamen ortadan kaldırılması için özel aşılama kampanyası yapılması talimat verdi. Kızamık hastalığını ortadan kaldırmak için 2003-2005 yıllarını kapsayan büyük bir aşı kampanyası yapan Sağlık Bakanlığı, Avrupa'nın en büyük aşı kampanyası ile toplam 18 milyon 217 bin çocuğu aşıladı.Hastalığın tarihe karışması, kızamık geçirilmesinden 2-10 yıl sonra ortaya çıkan ölümcül bir hastalık olan SSPE hastalığının önlenmesi yolunda önemli bir adım oldu. SSPE hastalığı genellikle 5-14 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.2001 yılında 30 bin 509 kişide görülen kızamık hastalığı istatistikleri böylece 2008 yılında sıfırlanmış oldu. Kızamıklı çocuk sayısı 2001'de 30 bin 509, 2002'de 7 bin 804, 2003'te 5 bin 844, 2004'te 8 bin 927, 2005'te bin 119, 2006'da 34, 2007'de 3 olurken, 2008'de ise görülmedi. 2008 yılında yüzde 97 olan Kızamık aşılama oranı da 2002 yılında sadece yüzde 82 seviyesinde idi. Bazı illerde çok düşük olan aşılama oranları örneğin 2001 yılında Şırnak'ta yüzde 32, Diyarbakır'da yüzde 67 seviyesinde idi. Bu illerle birlikte doğu ve güneydoğu illerinde de yüzde yüze yakın aşılama oranlarına ulaşıldı.