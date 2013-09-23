Kızamık son iki yılda 857 kat arttı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in ‘kızamık’ vakalarına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Buna göre, 2010 yılında sadece 7 kızamık vakası var. 2012 ile 2013 yılının ilk altı aylık dilinde toplam vaka sayısı 6 bin 196. Yani, kızamık son iki yılda bir önceki yıla göre 857 kat artmış.

2010 yılında sadece 7 kızamık vakası var

Müezzinoğlu’nun verdiği yanıta göre, 2010-2013 arası kızamık vakasındaki durum şöyle: “2010 yılında7, 2011 yılında 111 kızamık vakası görülmüştür. 1 Ocak 2012-19 Haziran 2013 tarihleri arasında (349 adedi 2012 yılında olmak üzere) toplam 6196 adet kızamık vakası bildirilmiştir”. Bakanın, Tüzel’le verdiği yanıtlar şöyle:

‘Kontrollü bir artış var’

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi'nde 2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde salgınlar yaşanmaktadır. Ülkemiz, bulunduğu konum ve günümüzde artan insan hareketleri sebebiyle importasyon riski altındadır. Nitekim bir süredir, yurtdışı kaynaklı vakalarla ilişkili kızamık vakaları görülmekte olup bu durum titizlikle takip edilerek Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Halen ülkemizde kontrollü bir kızamık vaka artışı yaşanmaktadır.

Kızamık hastalığı konusunda, kamuoyu gerek Bakanlığımız gerekse Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri tarafından gerektiğinde bilgilendirilmektedir.

Vakaların yüzde 29’u 0 yaş altı bebekler

Vakaların %29'u 0 yaş altı bebeklerdir, yüzde 25'i ise 1-4 yaş grubu çocuklardır. 93 vaka sağlık çalışanıdır. Şimdiye kadar iki adet şüpheli kızamık ölümü bildirilmiştir.

Aşılama çalışmaları sadece aile hekimleri tarafından yürütülmemektedir. Toplum sağlığı merkezleri tarafından sahada yaygın kızamık içeren aşı uygulaması yürütülmektedir.

Kızamık vaka sayılarındaki artışla ilgili olarak sağlıkta dönüşüm programı, aile hekimliği ve koruyucu hekimlik uygulamalarının yetersizliği yönündeki iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.