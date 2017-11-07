Kız yurdundaki 'Samara' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (4)

3 ÖĞRENCİ HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Karaman\'da Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'ndaki olayın \'şakalaşma\' sonucu meydana geldiğini ve bunun da 3 öğrencinin yazılı beyanıyla tespit edildiğini belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\'\'Karaman ili Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdumuzdaki öğrencilerimizin korku ve panik yaşamasına neden olan ve 05.11.2017 tarihinden bu yana bazı medya organlarınca doğruluğu teyit edilmeden haberleştirilen gelişmelerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdumuzda güvenlik personeli kontrolü ve kamera güvenlik sistemleri dâhil olmak üzere gerekli tüm tedbirler mevcut olup, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girmesi kesinlikle söz konusu olmamıştır. Öğrencilerimizin korku ve panik yaşamasına neden olan olayla ilgili, Kurumumuz Başmüfettişi ve Emniyet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma neticesinde; söz konusu hadisenin yurdumuzda kalan üç öğrenci tarafından \'şakalaşma\' maksadıyla gerçekleştirildiği yazılı beyanlarıyla anlaşılmıştır.\'\'

Açıklamada, \'hangi amaçla yapılmış olursa olsun aileleri tarafından kuruma emanet edilen öğrencilerin huzurunu bozarak, paniğe sevk eden\' söz konusu öğrencilerle ilgili gerekli disiplin işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.