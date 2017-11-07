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Kız yurdundaki 'Samara' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (3)

ŞAKA YAPAN ÖĞRENCİLER DE KORKMUŞ Karaman'da, Nefise Sultan Kız Yurdu'nda öğrencileri korkutmaya çalışan 3 öğrenci, polise verdikleri ilk ifadede, makyaj malzemesiyle yüzlerini boyayıp yurttaki öğrencileri korkutmaya çalıştıklarını, öğrencilerin paniklemes

07 Kasım 2017 21:00

ŞAKA YAPAN ÖĞRENCİLER DE KORKMUŞ
Karaman\'da, Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencileri korkutmaya çalışan 3 öğrenci, polise verdikleri ilk ifadede, makyaj malzemesiyle yüzlerini boyayıp yurttaki öğrencileri korkutmaya çalıştıklarını, öğrencilerin paniklemesi üzerine şakayı bıraktıklarını söyledi. Şakanın ardından kendilerinin de korkmaya başladığını ileri süren 3 öğrenci, oda kapısına masa dayayıp, uyumaya çalıştıklarını iddia etti.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan 3 öğrenci, sadece yüzlerini boyayıp şaka yaptıklarını, odalara bırakılan notları ve işaretlerle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Polis, olaya karışan diğer öğrencilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdüyor.
Öte yandan, olay sırasında yurttaki kızların panik anı ise bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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