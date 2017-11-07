Kız yurdundaki 'Samara' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayın, diğer öğrencilerin yaptığı \'şaka\' olduğu ortaya çıkarken, bunu yaptıkları ileri sürülen 3 öğrencinin kimliği belirlendi. 3 öğrenci açılan soruşturma kapsamında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şakaya daha sonra katılan öğrencilerin kimliğinin belirlenmesi için de çalışmalar sürüyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı 10 katlı 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'nda kalan öğrencilerden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, \'Sıra sizde\', ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşmıştı. Bunu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, \'\'İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir\'\' denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

200\'e yakın öğrencinin ifadesinden yola çıkan polis, olaydan korkan öğrencilerin \'Halka\' adlı korku ve gerilim filmindeki \'Samara\' karakterine benzettikleri ve \'şaka\' olduğu ileri sürülen olayla ilgili 3 kız öğrencinin kimliğini belirlerdi. 3 öğrencinin başlattığı şakaya daha sonra başka öğrencilerin de katıldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen 3 öğrenci, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, şakaya daha sonra katılan diğer öğrencilerin kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Olayın ardından bazı öğrenciler yurdu terk etti. Yurdu terk eden öğrencilerden bazılarının da yurttan kayıtlarını sildirdiği ileri sürüldü.



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