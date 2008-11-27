Kız yurdunda bekâret testi

İstanbul Avcılar’daki bir öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi C.G’den (18) boynunda ve yüzünde kızarıklıklar olduğu gerekçesiyle bekâret testi istendi. Öğrenciyi doktor olduğunu söylediği birine zorla muayene ettiren yurt müdiresi Nuray Dağ, C.G.'yi yurttan da uzaklaştırdı.





Yurt müdüresi öğrencinin babasını arayarak “Durum ortada. Kızınız bir erkekle ilişkiye girmiş. Gelin alın” dediği ileri sürüldü. Kızına inanmayan ve bekâret raporu alan baba yargıya başvuracağını söyledi.



İstanbul Avcılar’daki bir kız öğrenci yurdunda kalan C.G.’nin (18) boynunda ve yüzünde kızarıklıklar bulunması nedeniyle, yurt yönetimi öğrenciden bekâret testi istedi. Öğrencinin babasını arayan yetkililer, “Durum ortada. Kızınız bir erkekle ilişkiye girmiş, gelin alın” demesi üzerine C.G’yi babası muayeneye götürdü. Kontrolün ardından öğrencinin bakire olduğunun anlaşılması üzerine, baba yurt yönetiminin tavrını eleştirdi.



C.G. müdüreyi aradığını ancak müdürenin kendisine “Böyle bir şey demedim. Baban senin gözünü korkutmak istemiş, ben yalnızca ‘Buraya gelin, konuşalım” dedim” diyerek konuyu kapatmaya çalıştığını dile getirdi.



C.G. olayı şöyle anlattı: “Olaydan 4 gün sonra yurt müdüresi ile bir görevli ve doktor olduğu iddia edilen kapalı bir bayan, yüzüme ve boynuma baktı. Yurt müdüresi babamı arayarak ‘Yanımda 2 yetkili var. Durum ortada, kızınızı gelip alın’ dedi. Babam, doktorun kim olduğunu sordu ancak müdire cevap vermedi. Ertesi gün babamla Küçükçekmece Kızılay Tıp Merkezi’ne gittim. Muayenenin sonucunda bakire olduğum belli oldu.”



C.G’nin babası ise, “Yurt yönetimi saçma sapan şeyler söyledi. Şok oldum. Yetkili birimlere şikâyette bulunacağız” diye konuştu.





