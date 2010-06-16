Kız yurduna erkek baskını!

T24 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdunda kimse uyuyamadı.



Kız öğrenci yurduna tel örgülerden atlayarak girmek isteyen bir genç dün gece uyku uyutmadı. Güvenlik görevlileri ile genç arasındaki kovalamacayı korku dolu gözlerle izleyen kızlar, günün ilk ışıklarıyla da oturma eylemi yaparak olayı protesto etti



Kars’ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurduna sabaha karşı tel örgülerden atlayarak girmek isteyen bir genç, korkuya neden oldu. Olay saat 03.00 sıralarında Kafkas Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin barındığı Paşaçayır Mahallesi’ndeki bin 600 öğrenci kapasiteli 2’si kız, biri erkek yurt binasının bulunduğu Kars Yurt-Kur Müdürlüğü kampusunda meydana geldi. Kız öğrencilere ait 5 katlı 2’nci bloka gitmek isteyen Kurtuluş A., özel güvenlik görevlisi tarafından fark edilerek durduruldu. Bu sırada yakalanacağını anlayan Kurtuluş A. kaçmaya başladı. Görevlilerin bağırmaları üzerine uyanan kız öğrenciler, kovalamacayı korkuyla izledi.





Oturma eylemi yaptılar



Sabaha kadar uyuyamayan öğrenciler günün ilk ışıklarıyla da yurt bahçesinde toplanmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin kendilerine engel olmasına tepki gösteren yaklaşık 200 kız öğrenci, olayı alkış ve sloganlarla protesto etti. Zaman zaman yurt ve güvenlik görevlileriyle tartışan öğrenciler, 1 saat boyunca da oturma eylemi yaptı. Geçen yıl da 2 sarhoşun, kız yurduna girmek istediğini belirten öğrenciler, üçüncü bir olayın yaşanmamasını istedi. Kars Yurt-Kur Müdür Vekili Nihat Kaya ise yurtta güvenlik kamera sisteminin bulunduğunu belirterek, “Yurtta bir güvenlik zafiyeti yok” dedi. Kurtuluş A., sabah saatlerinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.







