Kız ve erkeklere ayrı okul önerisi!

T24- Türkiye'nin eğitimde 2023 vizyonunu çizeceği 18. Milli Eğitim Şurası'nın Ege Bölge Çalıştayı'nda, eğitimin sorun, eğitimcilerin dert küpü olduğu ortaya kondu. Onlarca sorun masaya yatırılırken, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü raporunda ortaöğretime erişim ve devamın sağlanmasında bölgesel, kültürel ve geleneksel nedenlerden dolayı sıkıntı yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, ‘Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla ortaöğretim kız ve erkek okullarının belirli bölgelerde ayrı ayrı kurulması’ önerisi getirildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Çalıştayı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Kaya Prestige Otel'de dün başladı. İzmir'in yanısıra Aydın, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temsilciler ile aralarında akademisyen, öğretmen sendikası temsilcisi ile öğrencilerin de yer aldığı gruplar oluşturuldu. Grupların, ‘Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi’, ‘Eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği’, ‘İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması’, ‘Spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi’ ile ‘Psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme’ başlıkları altında illerin bu konulardaki raporlarını değerlendirecekleri belirtildi.



Bu değerlendirmelerin sonucunda aynı başlıklar altında mevcut durum, dünyadaki durum, sorunlar ve çözüm önerileri Ege Bölge Çalıştayı raporu adı altında toparlanıp, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacağı kaydedildi. Her ilin hazırladığı raporlarda bazı çözüm önerileri dikkat çekti.



NELER ÖNERDİLER?

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil, usta öğretici gibi özlük hakları birbirinden farklı istahdam biçimlerinde çalıştığına çekti. Raporda öğretmenlerin sadece devlet üniversiteleri tarafından yetiştirilmesi gerektiğini savunup, vakıf üniversitelerinin bu programlarının kapatılmasını istedi.

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim sisteminde yapılan sık değişikliklerin kurumsal kültürün gelişmesine engel olduğuna, birçok okul müdürünün de yeterli donanıma sahip olmadığına dikkat çekti. Sadece okullarda değil, milli eğitim camiasının genelinde kurumsal bir kültür bulunmadığı kaydedildi. Kırsal kesimde ortaöğretime devam etme oranının düşük olduğuna dikkat çeken Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu sorunun çözümü için ilköğretimde olduğu gibi ortaöğretimde taşımalı öğrenci sisteminin kurulabileceğini bildirdi.



KIZ VE ERKEK OKULLARI AYRI OLSUN

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün raporunda ise kız ve erkeklerin ayrı ayrı okuyacağı okullar önerilmesi dikkat çekti. Raporda, “Bölgesel, kültürel ve geleneksel nedenlerden dolayı özellikle ortaöğretime erişim ve devamın sağlanmasında sıkıntılar dikkati çekmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırılması amacı ile ortaöğretim kız ve erkek okullarının belli bölgelerde ayrı ayrı kurulması” önerisi getirildi.





İzmir, bir başka önerisinde de öğrencileri yaş gruplarına göre bölünmesini önerdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 8 yıllık eğitimi 4'er yıllık okullar olarak ayrılmasını önerdiği raporunda; “İlköğretim okullarında anasınıfından 8'inci sınıflara kadar okuyan öğrencilerin bedensel gelişimleri, kazandırılacak değerler farklıdır. Öğrencilerin yaş gruplarına göre bölünerek farklı okullarda ders görebilir. Okul öncesi ve 1,2, 3, 4'üncü sınıflardan oluşan 5 yıllık okullar ve 5, 6, 7, 8'inci sınıflardan oluşan 4 yıllık okullar oluşturulabilir” denildi.



MÜDÜRDEN DEĞERLENDİRME

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde eğitimin vizyonunu belirleyecek tavsiye kararlarının alınacağı Ege Bölge Çalıştayı'nda, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün raporunda yer alan, maddelerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ragıp Üye bir değerlendirme yaptı.

İzmir olarak ortaöğretimde okullaşma oranlarının yüzde 76'lara ulaştığını, ancak bu oranı yükseltmeyi hedeflediklerini söylledi. İzmir'in göç alan bir il olduğunu belirten Üye, şunları söyledi:

“Göçle gelen kişiler bölgesel alışkanlıklarını, kültürlerini de beraberinde getiriyor. Bu alışkanlıklarından kaynaklanan düşüncelerle de çocuklarını okula göndermiyor. Kız ve erkek okullarının belirli bölgelerde ayrı ayrı kurulması önerisi bu nedenlerden dolayı, öğretimden uzak kalan çocukları okula çekebilmek içindir. Bu bir tavsiyedir, bir karar değildir.”

Milli Eğitim Müdürü Ragıp Üye, ilköğretim okullarında öğrencilerin yaşlarına göre iki gruba ayrılmalarıyla ilgili öneriye de açıklık getirdi. Üye, “Bizim ilköğretimde okullaşma oranımız yüzde 100'lere yakın. Okul öncesi eğitimde ise yüzde 40'larda. Bu oranı yüzde 100 yapmak istiyoruz. Bu yaş çocuğu ile 1, 2, 3, ve 4'üncü sınıflar oyun çocuğudur. Öbür grupta ise akademik eğitim başlıyor. Amaçlanan, okul öncesi ile eğitimi 9 yıla çıkarıp, bu oyun çağındaki çocukları oyunlarla eğitip, diğerlerinin de akademik eğitim almasını sağlamaktır” dedi.

Üye, tavsiye kararlarının diğer 7 ilin raporları ile birlikte değerlendirileceğini, Bölge Çalıştay Raporu'nun oluşturulacağını, bu önerilerin rapora girip girmemesine ise komisyonun karar vereceğini söyledi. Ankara'ya bu önerilerin gidip gitmeyeceğini ise bilemediğini kaydetti.