Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen müdür görevine geri döndü

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere talimat veren ve hakkında başlatılan soruşturmayla açığa alınan okul müdürü Haydar Akın, görevine iade edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Bursa'da Mithatpaşa Ortaokulu'nda, öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı verdiği için açığa alınan okul müdürü Haydar Akın, görevine iade edildi. Akın’ın, Devlet Memurları Kanunu kapsamında, ‘devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği’ gerekçesiyle görevine iade edildiği öğrenildi.

"Erkekleri erkeklerle, kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum"

Olay, Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu'nda geçen hafta meydana geldi. Okul Müdürü Haydar Akın önce WhatsApp'tan ardından da yazılı olarak öğretmenlere talimat göndererek, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi. Haydar Akın'ın gönderdiği mesajda, "Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıflar görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin, sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle, kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim" ifadeleri yer aldı.

Okul Müdürü Haydar Akın imzasıyla öğretmenlere gönderilen yazılı talimatta ise "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz" denildi.

Olayın duyulmasının ardından hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılan Haydar Akın, tepkiler üzerine açığa alındı.

Eğitim-Sen ve CHP suç duyurusunda bulundu

Konu ile ilgili Eğitim- Sen üyeleri ile CHP Bursa İl Örgütü de okul önünde toplanarak tepkilerini dile getirip adliyeye giderek okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, ‘Devlet Memurları Kanunu’ kapsamında, ‘devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği’ gerekçesiyle bugün görevine geri döndü. Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrılan Haydar Akın'a tebliğ edildi. Tebligattan sonra okula giden Akın görevine başladı.