Kız tarafı düğünden vazgeçti, damat 'bileziklerin üstüne yatmak istiyorlar' diye şikâyetçi oldu

Sultangazi'de resmi nikâhı kıyılmasına rağmen kız tarafı düğünden vazgeçince, geline verdiği bilezikleri geri alamayan damat dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Damat Hüseyin Özer, "Yaklaşık 57 bin TL'yi bulan 8 tane nişanda takılan bilezikleri vermediler. Kendi hakları olduğunu, altınların kıza düştüğünü söylediler" diye konuştu.

İstanbul ultangazi'de yaşayan Hüseyin Özer, yaklaşık 6 ay önce K.S. ile nişanlandı. Kısa bir nişanlılık süresinin ardından yaklaşık 3 ay önce gençlerin resmi nikâhı kıyıldı. Aile üyelerinin katıldığı nikâh sonrası, gençler düğün tarihini belirleyerek davetiye bastırdı.

Cebeci Mahallesi'nde bir ev düzen genç çift ve ailesi düğün hazırlıklarını tamamlayıp 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan düğün saatini beklemeye başladı.

Kız tarafı düğünü iptal etti

Düğüne iki gün kala kız tarafı düğünü iptal etti. K.S.'de Özer'den ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Hüseyin Özer, nişan töreninde takılan takıları kız tarafından istedi.



Kız tarafı iddialara göre, yaklaşık 57 bin TL'yi bulan 8 adet bileziği vermeyeceğini söyleyince, Özer Ailesi soluğu karakolda aldı. Kız tarafının kendilerini dolandırdığını öne süren Özer Ailesi, K.S, ve ailesinden şikayetçi oldu.

"Altınlarımın üstüne yatmak istiyorlar"

Kız tarafı ile aralarında hiçbir tartışma yaşanmadığını belirten Hüseyin Özer, şunları söyledi: "Düğüne üç gün kala evlerine gittim. Kız tarafı düğün olmayacağını söyledi. Yaklaşık 57 bin TL'yi bulan 8 tane nişanda takılan bilezikleri vermediler. Kendi hakları olduğunu, altınların kıza düştüğünü söylediler. Aramızda hiçbir ilişki geçmediği için onlara düştüğünü sanmıyorum.



Düğün hazırlıkları için toplam 150 bin TL harcadım. Karakola giderek kendilerinden şikâyetçi oldum. Onlar da kendilerini tehdit ettiğimi söyleyerek benden şikâyetçi oldu. Ben kimseyi tehdit etmedim. Altınlarımın üzerine yatmak istiyorlar.



Neden olduğunu bilmiyorum. Aramızda hiçbir tartışma geçmedi. Düğüne iki gün kala iptal edilmesi zoruma gitti. Ben mağdurum, dolandırıldım. Bana yapılan şeyin başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Ben artık onu istemiyorum. Benim için bitti." (DHA)