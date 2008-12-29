‘Kız’ Şaban cinayet kurbanı oldu

Diyarbakır'da, eşcinsel olan
ve kentte “Kız Şaban” adıyla tanınan Şaban Çelen (49) ve birlikte
oturduğu Ali Yavuz(35), tabanca ve bıçak kullanılarak öldürüldü.
Cinayetlerin
alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği ihtimali üzerinde duran
polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, önceki gece
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Cemal Yılmaz Mahallesi Dutlupınar
Sokak’taki evde meydana geldi. Çelen’in evinden silah sesleri gelmesi
üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis, kapalı olan kapıyı
açıp içeri girdiğinde Şaban Çelen ve evinde birlikte oturduğu Ali
Yavuz’u tabancayla vurulup bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde buldu.