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Yaşam

‘Kız’ Şaban cinayet kurbanı oldu

Diyarbakır'da, eşcinsel olan ve kentte “Kız Şaban” adıyla tanınan Şaban Çelen ve birlikte oturduğu Ali Yavuz öldürüldü.

29 Aralık 2008 02:00

Diyarbakır'da, eşcinsel olan ve kentte “Kız Şaban” adıyla tanınan Şaban Çelen (49) ve birlikte oturduğu Ali Yavuz(35), tabanca ve bıçak kullanılarak öldürüldü.

Cinayetlerin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, önceki gece Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Cemal Yılmaz Mahallesi Dutlupınar Sokak’taki evde meydana geldi. Çelen’in evinden silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis, kapalı olan kapıyı açıp içeri girdiğinde Şaban Çelen ve evinde birlikte oturduğu Ali Yavuz’u tabancayla vurulup bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde buldu.

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