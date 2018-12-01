Kız öğrenciye cinsel istismar sanığı hademeye beraat

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da hademelik yaptığı ortaokulda, 6\'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.\'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan evli ve 4 çocuk babası N.Ç., beraat etti.

Kentteki bir ortaokulda 6\'ncı sınıfta eğitim gören kız öğrenci K.Ç., öğretmeni Ş.H.\'nin yanına gidip, ağlayarak, okulda hizmetli olarak çalışan N.Ç.\'nin istismarına uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri, \"Bana dokunma, beni tutma\" diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen de durumu, okul yönetimi ve jandarmaya bildirdi. Gözaltına alınan N.Ç., \'çocuğun istismarı\' suçundan tutuklandı. N.Ç. hakkında Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk celsesinde ifade veren K.Ç., unuttuğu montunu almak için gittiği çay ocağında N.Ç.\'nin tacizine uğradığını ileri sürdü. N.Ç.\'nin genelde kendisini yalnız gördüğünde tacizde bulunduğunu iddia eden K.Ç., \'\'N.Ç., arkadaşlarımın yanında bana bir şey yapmazdı. Genelde tekken yapardı. Bir arkadaşımı da 3\'üncü sınıftayken öpmüştü. Öğretmenimiz yokken, bütün sınıfın önünde yaptı. Sınıftaki bütün arkadaşlarım şahittir\'\' dedi.

MÜTALAADA İSTİSMARDAN CEZA VERİLMESİ İSTENDİ

Davanın bir önceki duruşmasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, N.Ç. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluşmaması nedeniyle beraatine, N.Ç.\'nin K.Ç.\'ye yönelik eyleminin sabit olduğu, ancak süreklilik arz etmemesi nedeniyle eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığı ve bu yönde cezalandırılmasını istedi.

BERAAT ETTİ

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 6\'ncı ve son duruşmasında tutuklu sanık N.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. N.Ç. son sözünde, \"Daha önceki savunmalarım doğrudur, aynen tekrar ederim. Başka bir diyeceğim yoktur\" dedi.

Sanık avukatı ise, mütalaayı kabul etmediklerini, delillerle desteklenmeyen tanık ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini ileri sürerek N.Ç.\'nin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, yeterli delil elde edilemediği ve suçu sabit olmadığından N.Ç\'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından beraatine karar verdi.

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