Kız öğrencisini kaçırmaya çalıştığı iddia edilen öğretmen tutuklandı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Muhammed Tekin (34), gönül ilişkisi kurduğu öğrencisi B.G.\'yi (14) memleketi Diyarbakır\'a kaçırmak istediği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, dün ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Karabahçe kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan ortaokuluda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Tekin, iddiaya göre öğrencisi B.G. ile gönül ilişkisi kurduğu duyulunca, Diyarbakır’a gitti. Dün öğle saatlerinde B.G.\'yi telefonla arayıp, kaçıracağını söyleyen ve bunu fark eden kızın ailesi, jandarmaya haber verdi. Öğretmen Muhammed Tekin, kızı kaçırma iddiasıyla geldiği evde aile ve jandarmayı görünce kovalamayla yakalandı. Gözaltına alınan öğretmen Tekin, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye gönderildi ve çıkarıldığı mahkemece \'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarına teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada olayın duyulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında idari işlem yapılan Muhammed Tekin\'i açığa aldı.