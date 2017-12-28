T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir özel hastanede, stajyer kız öğrencilerin soyunma odasına yerleştirilen cep telefonu ile gizlice görüntü çekilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede, adli

28 Aralık 2017 21:14

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir özel hastanede, stajyer kız öğrencilerin soyunma odasına yerleştirilen cep telefonu ile gizlice görüntü çekilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.A. (37), savcının itirazı üzerine bugün tutuklandı.
Nazilli\'deki bir özel hastanede staj yapan 4 kız öğrenci, önceki gün sabah, kendileri için ayrılmış olan soyunma odasına gizlenmiş bir kutu buldu. Kutunun içerisinde görüntü kaydı yapan cep telefonu olduğunu fark eden öğrenciler, bunu hastane başhemşiresine vermek istedi. Bu sırada temizlik görevlilerinden F.U., öğrencilerin elinden kutuyu alarak uzaklaştı. Kız öğrenciler yaşadıklarını hastane yönetimine ve okul müdürlerine anlattıktan sonra, gizlice görüntülerinin çekilmesiyle ilgili savcılığa da şikâyette bulundu. Savcılık tarafından, \'Özel hayatın gizliliğini ihlal\' suçu çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A.\'yı gözaltına alıp, evlerinde arama yaptı. Aramada, F.U.\'nun evinde, hastanedeki soyunma odasına olay günü kayıt amaçlı bırakılan cep telefonu ele geçirildi. F.U. ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ve İ.A.\'nın yönlendirmesiyle kız öğrencilerin elinden telefon kutusunu aldığını söyledi. F.U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli İ.A.\'nın ise kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonunu kendisinin koyduğunu belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcının itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İ.A., bu defa tutuklanıp, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliNazilliKutununBuKızSavcılıkEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiAramadaDiğerGözaltınaSavcınınTipi Kapalı CezaTutukevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24