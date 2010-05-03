T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kız öğrencilerin kavgasında 1 yaralı

Adana'da kız öğrencilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı.

03 Mayıs 2010 03:00

T24-  Adana’da ilköğretim okulunda okuyan 14 yaşındaki D.D., belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada yaşıtı E.U.’yu boğazından bıçakladı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Nesrin Olgun Sokak'ta meydana geldi. Ziyapaşa İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi D.D., yolda durdurduğu Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi E.U. ile tartışmaya başladı. D.D., olayın kavgaya dönüşmesi üzerine nereden bulduğu belirlenemeyen bıçakla E.U.’yu boğazından bıçaklayarak, yaraladı.


Yaralı kız, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken, D.D. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24