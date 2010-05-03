Kız öğrencilerin kavgasında 1 yaralı

T24-



Olay, saat 13.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Nesrin Olgun Sokak'ta meydana geldi. Ziyapaşa İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi D.D., yolda durdurduğu Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi E.U. ile tartışmaya başladı. D.D., olayın kavgaya dönüşmesi üzerine nereden bulduğu belirlenemeyen bıçakla E.U.’yu boğazından bıçaklayarak, yaraladı.



Yaralı kız, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken, D.D. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.