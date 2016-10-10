Kız öğrencilerin kaldığı apartta yangın

Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda çıkan bir yangın da 3 kız öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Barbaros Mahallesi Seyhan Sokak’ta bulunan ve çoğunluğu üniversiteli olan kız öğrencilerin kaldığı apart dairelerin bulunduğu binanın 3’üncü katında, bugün saat 09.30’da, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların binayı sarmasıyla öğrencilerden bazıları kendilerini dışarı attı. Bazı öğrenciler ise binada mahsur kaldı. Yangın, polise ve itfaiyeekiplerine bildirildi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde, önlem amaçlı sağlık ekipleri çağrıldı.

Çalışma başlatan itfaiye, duman yüzünden 4’ncü katında mahsur kalan bazı öğrencileri, sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yine 3 öğrenci, dumanların azalmasıyla itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla merdivenlerden kurtarıldı. Dumandan etkilendiğini söyleyen bu 3 öğrenci, ambulansta yapılan ilk müdahale ardından önlem amaçlıÇanakkale Devlet Hastanesine götürüldü. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.