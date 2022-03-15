"Kız öğrencilere cinsel taciz" iddiasıyla yargılanan öğretmen halk eğitim müdürlüğüne atanmış

Kocaeli’nde 'kız öğrencilere cinsel taciz' iddiasıyla yargılanmış olan öğretmen E.K.'nın Eskişehir’in Mihalgazi İlçesine Halk Eğitim Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.K.’yı “kız öğrencilere yönelik cinsel istismar eylemi” iddiasıyla devlet memurluğundan ihraç ettiği, ancak mahkeme kararıyla yeniden memuriyete döndüğü öğrenildi. E.K. “saldırgan ve kadına karşı uygunsuz olan hareketlerde bulunduğu” iddiasıyla şubat ayı sonunda Kaymakamlıkça açığa alındı.

E.K.’nın Kocaeli’nde görev yaptığı sırada 'küçük yaştaki kız öğrencilere cinsel istismar' iddiasıyla Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve 8 ay tutuklu kaldığı, bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nca, “kız öğrencilere yönelik cinsel istismar” nedeniyle devlet memurluğundan ihraç edildi. Ancak mahkeme kararıyla göreve geri dönen E.K. isimli öğretmen Han ilçesinde görev yaparken eski İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından 15/09/2021 tarihinde Mihalgazi İlçe Halk Eğitim Müdürü olarak atandı.

Mihalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü’nde görevli bir kadın öğretmenin Eskişehir Valiliği’ne yaptığı şikâyet üzerine, Mihalgazi Halk Eğitim Müdürü E.K. “saldırgan ve kadına karşı uygunsuz olan hareketlerde bulunduğu” iddiasıyla Şubat ayı sonunda Kaymakamlıkça açığa alındı.

MEB Yüksek Disiplin Kurulu’nda oybirliğiyle ihraç edilmişti Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 23 Mayıs 2018 tarihli kararı ile E.K. devlet memurluğundan çıkarıldı. Sendika temsilcisinin imzasının da bulunduğu memuriyetten çıkarma kararı oybirliğiyle alındı. MEB kararında görevlendirilen müfettişlerin yaptığı inceleme sonuçlarına da yer verildi. Buna göre E.K.; Dilovası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni ve Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu müdür yardımcısı iken 3 ayrı kız öğrenciyi 2. sınıftan itibaren hediyeler vererek, korkutarak, odasına çağırarak “özel bölgelerine dokundu, kucağına oturtmaya çalıştı ve nitelikli bir şekilde cinsel istismarda” bulundu. Öte yandan eski kız öğrencisini kaçırmakla suçlanan ve 'kız öğrencilere cinsel taciz' suçlamalarıyla karşı karşıya kalan M.K. isimli bir başka öğretmenin de yeni atama döneminde okul müdürü olarak atanması tepki çekmişti. Öğretmen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da MEB tarafından görevden alınmıştı.

(ANKA)