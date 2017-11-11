Kız öğrenciler, sanal sanat eserleri yapmak için çalışıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da \'Marslı Mühendis Kızlar Projesi\' kapsamında eğitim gören 15 kız öğrenci, gelişen teknolojilerden yardım alarak sanal sanat eserleri üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Marslı Mühendis Kızlar Projesi kapsamında İzmir Uzay kampında Uzay ve Havacılık Mühendisliği alanlarında eğitim aldıktan sonra Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi\'nde çalışmalara başlayan 15 kız öğrenci, gelişen teknolojiden yararlanarak sanal sanat eserleri üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Avukat Burhan Uyan, \"Türkiye’de kapsam ve içerik itibariyle ilk defa bu kadar ayrıntılı ve geleceğe dönük eğitim projesi gerçekleştiriyoruz. Amacımız 14-17 yaş arasında devlet okullarında okuyan lider yeteneğine sahip genç kızlarımıza 22\'nci yüzyılın teknolojilerini ve bakış açılarını kazandırmak ve Türk milletinin yeni yüzyılda da var olmalarını sağlayacakları bir bakış açısı ve teknolojik alt yapıya sahip olmalarını sağlamak\" dedi.

Proje Koordinatörü Avukat Burhan Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şu anda 360 derece görüntüleme sistemleri, sanal gerçeklik sistemleri ve arttırılmış sanal gerçeklik sistemleri üzerinde deneyim sahibi oluyorlar. Ayrıca 360 derece hacim içerisinde bir sanat eseri oluşturma konusunda bu teknoloji kullanılarak çalışma yapacaklar. Kendi tasarladıkları roketleri, 3 boyutlu baskı makinelerinde basıp üretecekler. Bu çalışmalar içerisinde artık çocukların eline kadar düşmüş olan 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerini kendi cep telefonları üzerine kendi uygulamaları yükleyip, eserlerini seyretme fırsatı bulacaklar. Bu teknolojiler şu anda Samsun’da ilk defa kullanılıyor.\"

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