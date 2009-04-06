Kız öğrenci yurttaki yatağında ölü bulundu

Bitlis'in Mutki İlçesi Erler Köyü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) öğrenim gören 14 yaşındaki kız öğrenci, kaldığı pansiyondaki yatağında ölü bulundu.



Erler Köyü'ndeki yatılı okulun yurdunda kalan kız öğrenciler, sabah yatağında yatan 7'nci sınıf öğrencisi C.U.'yu uyandırmak istedi. Fakat, C.U.'nun hareketsiz kalıp tepki vermemesi üzerine şüphelenen kız öğrenciler, durumu okul yönetimine bildirdi. Yatakhaneye gelen okul yetkilileri C.U.'nun nefes almadığını ve öldüğünü anlayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptıktan sonra kız öğrencinin cesedini Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Mutki'ye bağlı Akpınar Köyü'nde yaşayan C.U.'nun ailesi kızlarının ölüm haberi üzerine yıkıldı. C.U.'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

