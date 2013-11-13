Kız öğrenci yurtlarında erkek kantinci dönemi sona mı eriyor?

Anadoluhisarı Kız Öğrenci Yurdu ilginç bir 'teftiş' iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre artık kız öğrenci yurtlarında erkek çalışan görev alamayacak.

Kız yurtlarında artık erkek çalışanlara izin verilmeyeceği iddia edildi. İlyas Coşkun'un Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, geçen hafta sonu yurda gelen ve kendisini Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın ‘vekili’ olarak tanıtan bir kişi yurdun kantin sahibiyle görüşerek, erkek çalışanların işine son vermesini istedi. Kadın öğrenci yurdunda erkek çalışan olmasının doğru olmadığını belirten bu kişi, erkek olan kantin sahibine de ‘hesapları alması için saat 12 ile 15 arasında yurda girebileceğini’ söyledi. Ardından kantindeki öğrencilerle sohbet eden bu ‘vekil’ öğrencilerin yurda dair şikâyetlerini dinledikten sonra yurttan ayrıldı. "Suat Kılıç’ın vekili" gittikten sonra da yurt görevlileri ‘yurdu vekile kötüledikleri’ gerekçesiyle öğrencileri azarladı.