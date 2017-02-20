T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız öğrenci yurdu önünde mastürbasyon yapan erkek serbest bırakıldı!

Serbest bırakılan kişi, 2 yıldır öğrencileri taciz ediyordu

20 Şubat 2017 02:18

İstanbul Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu önünde, yurtta kalan öğrencileri 2 yıldır taciz eden Hüseyin B. yakalandıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu önünde iki yıl boyunca mastürbasyon yaparak yurtta kalan öğrencileri taciz eden Hüseyin B. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin Twitter'da #vefadatacizvar hastagi ile başlattığı ve seslerini duyurduğu olayda tacizci Hüseyin B. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kamera görüntülerinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlı Hüseyin B.'nin davasına bakan savcının şikayetçi öğrencilere "İsterseniz sosyal medyadan itraz edin" dediği iddia edildi.

Hüseyin B. çıkarıldığı mahkemece serbest bıraklıdı.

 

ETİKETLER

kız öğrenci yurdutacizsapıkmastürbasyonserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24