Kız öğrenci yurdu önünde mastürbasyon yapan erkek serbest bırakıldı!

İstanbul Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu önünde, yurtta kalan öğrencileri 2 yıldır taciz eden Hüseyin B. yakalandıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu önünde iki yıl boyunca mastürbasyon yaparak yurtta kalan öğrencileri taciz eden Hüseyin B. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin Twitter'da #vefadatacizvar hastagi ile başlattığı ve seslerini duyurduğu olayda tacizci Hüseyin B. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kamera görüntülerinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlı Hüseyin B.'nin davasına bakan savcının şikayetçi öğrencilere "İsterseniz sosyal medyadan itraz edin" dediği iddia edildi.

Hüseyin B. çıkarıldığı mahkemece serbest bıraklıdı.