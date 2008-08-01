Kız öğrenci yurdu çöktü: 13 ölü 22 yaralı

Konya'ya 160, Taşkent'e 20 kilometre uzaklıkta bir vakfa ait Kuran Kursu binasında 03.30 sıralarında tüp patlaması meydana geldi.

Yaralılardan 10'u Konya'ya, diğerleri de civardaki ilçelerin hastanelerine, vatandaşların araçları ve ambulanslarla kaldırıldı.

İlk gelen bilgilere göre 13 öğrenci öldü, 24 öğrenci yaralandı. Tamamen yerle bir olan bina enkazı altında kalan kız öğrenciler kurtarılmayı bekliyor.

Hastaneye ulaştırılan öğrencilerin vücutlarında yanıklar var. Yanıklar nedeniyle göçüğün tüp patlamasından kaynaklandığı görüşü ağırlık kazanıyor.

Arazi çok dağlık olduğu için göçük sabah erken saatlerde olmasına rağmen ambulanslar daha geç saatlerde olay yerine varabildi.

Balcılar belde merkezinin dışında bulunan ve çökmenin ardından ilk müdahalenin vatandaşlar ve jandarma tarafından yapıldığı kurtarma çalışmalarına, daha sonra bölgeye ulaşan sicil savunma ekipleri de katıldı. Olay yerine başka kurtarma ekiplerinin ve ambulansların sevk edildiği de öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KIZ ÖĞRENCİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Göçük altında hala çok sayıda öğrencinin olduğu belirtiliyor.Göçük altındaki öğrencileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Patlamanın ardından binanın çöktüğünü ve kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Konya Valisi Osman Aydın, şu yaralananlardan bazılarının Hadim Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade etti.

Durumu ağır olan yaralıların Konya'daki hastanelere gönderildiğini belirten Aydın, “Konya'dan çıkan sivil savunma ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık görevlileri de çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Balcılar Belediye Başkanı Mehmet Demirgül ise özel bir vakfın yurt olarak kullandığı üç katlı binanın tüp patlaması nedeniyle çöktüğünün tahmin edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu: “Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda ambulans sevk edildi. Binayı özel bir vakıf yurt olarak kullanıyor. Göçük altında kaç kişi olduğunu şu anda bilmiyoruz.”

Kur'an kursunun yurt binasında kaç kursiyerin kaldığı konusunda net bir bilgi verilmezken, bu sayının 35 ile 50 arasında olabileceği ifade edildi.

ENKAZ ALTINDA 3 ÖĞRENCİ İLE İRTİBAT KURULDU

Medikal kurtarma timlerinin enkaz altında 3 öğrenciyle irtibat kurduğunu belirten Konya Valisi Osman Aydın, “kurtarma timleri öğrencilerle konuştu. 3 öğrencinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor” dedi.